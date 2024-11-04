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Земельные махинации в курортном поселке – во Львовской области будут судить бывшего кадастрового регистратора

07:00, 4 ноября 2024
В результате действий должностного лица владелицу фактически лишили права собственности на землю и сделали невозможным использование ее по целевому назначению.
Земельные махинации в курортном поселке – во Львовской области будут судить бывшего кадастрового регистратора
Фото: lviv.gp.gov.ua
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего государственного кадастрового регистратора одного из отделов управления Госгеокадастра во Львовской области. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Было установлено, что фигурант незаконно внес изменения в координаты границ земельного участка, находящегося в пгт. Славское Стрыйского района и принадлежал местной жительнице. В результате чего этот участок в системе Госгеокадастра был перенесен на земли коммунальной собственности, а на его месте зарегистрировано 5 других участков.

«Эти «новые» участки имели других собственников и другое целевое назначение - для строительства и обслуживания жилого дома», - заявили в прокуратуре.

В результате таких действий кадастрового регистратора настоящую владелицу фактически лишили права собственности на землю и сделали невозможным использование ее по целевому назначению. Оценочная стоимость вышеупомянутого участка составляет 660 тыс. грн.

В прокуратуре добавили, что бывшему государственному кадастровому регистратору инкриминируют несанкционированное внесение изменений в обрабатываемую информацию в автоматизированных системах, что повлекло значительный ущерб (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

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прокуратура

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