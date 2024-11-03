На Днепропетровщине общине вернули земельный участок стоимостью более 1,3 млрд грн

Арендатор регулярно нарушал законодательство, не платя полную арендную плату и осуществляя деятельность без необходимых разрешений.

В Днепропетровской области прокуратура вернула Глеюватской территориальной общине почти 31 га земли водного фонда стоимостью более 1,3 млрд грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Земельный участок для рыбохозяйственных нужд находился в аренде у физического лица. Однако арендатор систематически нарушал требования действующего законодательства: не платил арендную плату в полном объеме и осуществлял деятельность без соответствующего правового основания.

Действуя в защиту интересов государства, прокуратура обратилась в суд с иском, который удовлетворен в полном объеме.

В настоящее время судебное решение исполнено, земельный участок возвращен в собственность территориальной общины.

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