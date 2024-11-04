В Черкасской области будут судить мужчину, который обманул граждан почти на 180 тысяч гривен

Злоумышленник «продавал» несуществующие скутеры.

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины по факту мошенничества, совершенного повторно, нанесшего значительный ущерб потерпевшим.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, мужчина разместил в социальных сетях объявления о продаже скутеров. Он выдавал себя за продавца.

Злоумышленник обещал клиентам доставку транспортного средства после предоплаты, однако, получая средства на банковскую карту, переставал выходить на связь.

«В общей сложности установлено 27 жителей разных областей Украины, которые обмануты на сумму почти 180 тысяч гривен. Теперь обвиняемому грозит увеличение срока наказания, которое он отбывает», – добавили в прокуратуре.

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