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В Черкасской области будут судить мужчину, который обманул граждан почти на 180 тысяч гривен

07:54, 4 ноября 2024
Злоумышленник «продавал» несуществующие скутеры.
В Черкасской области будут судить мужчину, который обманул граждан почти на 180 тысяч гривен
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В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины по факту мошенничества, совершенного повторно, нанесшего значительный ущерб потерпевшим.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, мужчина разместил в социальных сетях объявления о продаже скутеров. Он выдавал себя за продавца.

Злоумышленник обещал клиентам доставку транспортного средства после предоплаты, однако, получая средства на банковскую карту, переставал выходить на связь.

«В общей сложности установлено 27 жителей разных областей Украины, которые обмануты на сумму почти 180 тысяч гривен. Теперь обвиняемому грозит увеличение срока наказания, которое он отбывает», – добавили в прокуратуре.

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прокуратура мошенник

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