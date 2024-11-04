Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині судитимуть чоловіка, який ошукав громадян на майже 180 тисяч гривень

07:54, 4 листопада 2024
Зловмисник «продавав» неіснуючі скутери.
На Черкащині судитимуть чоловіка, який ошукав громадян на майже 180 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторно, такого, що завдало значної шкоди потерпілим.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, відбуваючи покарання в пенітенціарній установі, чоловік розмістив у соціальних мережах оголошення про продаж скутерів. Він видавав себе за продавця.

Зловмисник обіцяв клієнтам доставку транспортного засобу після передоплати, проте, отримуючи кошти на банківську картку, переставав виходити на зв’язок.

«Загалом встановлено 27 жителів різних областей України, яких ошукано на суму майже 180 тисяч гривень. Тепер обвинуваченому загрожує збільшення строку покарання, яке він відбуває», - додали у прокуратурі.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура шахрай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи про встановлення факту самостійного виховання дитини батьком – 8 з 19 суддів Великої Палати Верховного Суду, які розглядали проблему, висловили окрему думку

8 з 19 суддів ВП ВС в окремій думці підкреслили, що суди, оцінюючи доводи і докази, які підтверджують факт самостійного виховання дитини батьком, мають досліджувати обставини у конкретних життєвих ситуаціях.

Адвокат розповіла секретарю судді зайвого про справу та саму суддю, а потім отримала кримінальне провадження

Вища рада правосуддя засудила практику листування адвокатів з секретарями судового засідання стосовно розгляду конкретних справ.

Відряджені до державних органів військовослужбовці не мають права на додаткову винагороду 30 тисяч грн – Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС зробила висновок, що військовослужбовцям, які відряджені до державних органів, не повинна була виплачуватися додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч грн, і на нього мають право лише ті, хто безпосередньо здійснює захист.

Депутати пропонують скасувати право прокурорів з інвалідністю І та ІІ груп на отримання пенсії по інвалідності

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Єврокомісія поставила Україні завдання щодо змін у судовій системі – повний перелік на 2025 рік

Для посилення підзвітності судової влади Україна має прийняти законодавство, яке б змінило систему декларацій доброчесності суддів, і ця ​​система має включати для суддів вищих судів тимчасову, але значущу процедуру перевірки із залученням незалежних експертів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду