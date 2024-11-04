На Черкащині судитимуть чоловіка, який ошукав громадян на майже 180 тисяч гривень

Зловмисник «продавав» неіснуючі скутери.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторно, такого, що завдало значної шкоди потерпілим.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, відбуваючи покарання в пенітенціарній установі, чоловік розмістив у соціальних мережах оголошення про продаж скутерів. Він видавав себе за продавця.

Зловмисник обіцяв клієнтам доставку транспортного засобу після передоплати, проте, отримуючи кошти на банківську картку, переставав виходити на зв’язок.

«Загалом встановлено 27 жителів різних областей України, яких ошукано на суму майже 180 тисяч гривень. Тепер обвинуваченому загрожує збільшення строку покарання, яке він відбуває», - додали у прокуратурі.

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