У ДПС роз’яснили питання стягнення податкового боргу без рішення суду

Для недобросовістних платників податків контролюючим органам надано право здійснювати стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, або коштів з рахунків такого платника у банках за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

Головне управління ДПС у Київській області роз’яснило питання стягнення податкового боргу без рішення суду.

Пунктом 16.1.4 ст. 16 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)визначено, що платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах встановлених цим Кодексом.

У відомстві зауважили, що для недобросовістних платників податків контролюючим органам надано право здійснювати стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду (пункт 95.5 статті 95 Кодексу).

Вказане рішення приймається, якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, що подаються контролюючому органу в установлені Кодексом строки за наступних умов:

не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати,;

відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

«Негативний вплив накопичення податкового боргу полягає у зниженні фінансування соціально важливих програм, поглибленні трансформаційної кризи і пов’язаної з нею атмосфери соціальної невизначеності та загального невдоволення населення», - додали у податковій.

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