У Черкаській області сільськогосподарські землі забруднювали тушками свиней та зливом відходів

Підприємство забруднювало сільськогосподарські землі відходами тваринного походження.

На Черкащині розпочато розслідування за фактами забруднення земель сільськогосподарського призначення тушками свиней. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У ході розслідування було виявлено незаконні дії одного зі сільхозпідприємств у Черкаському районі, яке займалося утилізацією тваринних відходів та похованням свинячих туш із порушенням чинних норм.

Також виявлено систематичні факти зливу відходів на землі сільськогосподарського та лісового призначення, що може призвести до забруднення ґрунту площею понад 18 га.

За результатами слідчих дій відібрано зразки тварин та ґрунту для їх перевірки на наявність небезпечних захворювань й розрахунку завданої шкоди довкіллю.

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