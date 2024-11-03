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В Черкасской области сельскохозяйственные земли загрязняли тушками свиней и сливом отходов

23:00, 3 ноября 2024
Предприятие загрязняло сельскохозяйственные земли отходами животного происхождения.
В Черкасской области сельскохозяйственные земли загрязняли тушками свиней и сливом отходов
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В Черкасской области начато расследование по фактам загрязнения земель сельскохозяйственного назначения тушками свиней. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе расследования были обнаружены незаконные действия одного из сельхозпредприятий в Черкасском районе, занимавшемся утилизацией животных отходов и захоронением свиных туш с нарушением действующих норм.

Также обнаружены систематические факты слива отходов на земле сельскохозяйственного и лесного назначения, что может привести к загрязнению почвы площадью более 18 га.

По результатам следственных действий отобраны образцы животных и почвы для их проверки на наличие опасных заболеваний и расчета причиненного вреда окружающей среде.

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прокуратура

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