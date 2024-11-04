В Минсоцполитики объяснили, сохраняются ли соцвыплаты при назначении субсидии на аренду жилья для ВПЛ

Украинцам разъяснили вопросы получения субсидии.

Источник фото: drohobych-rada.gov.ua

Министерство социальной политики Украины объяснило, сохраняются ли социальные выплаты при назначении субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

В ведомстве напомнили, что с середины января каждая семья ВПЛ, нуждающаяся в поддержке, сможет воспользоваться субсидией на аренду жилья.

«В связи с тем, что получаем много вопросов, не отменяются ли другие социальные выплаты при назначении субсидии на аренду жилья, отвечаем: нет, не отменятся, вы будете продолжать получать другие выплаты», - заявили в Минсоцполитики.

Также мы писали, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

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