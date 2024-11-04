У Мінсоцполітики пояснили, чи зберігаються соцвиплати при призначенні субсидії на оренду житла для ВПО

Українцям роз’яснили питання щодо отримання субсидії.

Джерело фото: drohobych-rada.gov.ua

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи зберігаються соціальні виплати при призначенні субсидії на оренду житла для ВПО.

У відомстві нагадали, що з середини січня кожна родина ВПО, яка потребує підтримки, зможе скористатися субсидією на оренду житла.

«У зв'язку з тим, що отримуємо багато питань, чи не скасовуються інші соціальні виплати при призначенні субсидії на оренду житла, відповідаємо: ні, не скасуються, ви продовжуватимете отримувати інші виплати», - заявили у Мінсоцполітики.

Також ми писали, який договір треба укласти ВПО з власником житла, щоб оформити субсидію на оренду.

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