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В ГНС разъяснили вопрос взыскания налогового долга без решения суда

07:36, 4 ноября 2024
Для недобросовестных налогоплательщиков контролирующим органам предоставлено право осуществлять взыскание средств за счет наличных средств, принадлежащих такому налогоплательщику, или средств со счетов такого налогоплательщика в банках по решению руководителя контролирующего органа без обращения в суд.
В ГНС разъяснили вопрос взыскания налогового долга без решения суда
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило вопрос взыскания налогового долга без решения суда.

Пунктом 16.1.4 ст. 16 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) определено, что налогоплательщик обязан уплачивать налоги и сборы в сроки и в размерах установленных настоящим Кодексом.

В ведомстве отметили, что для недобросовестных налогоплательщиков контролирующим органам предоставлено право осуществлять взыскание средств за счет наличных средств, принадлежащих такому налогоплательщику, и/или средств со счетов такого налогоплательщика в банках по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа без обращения в суд (пункт 95.5 статьи 95 Кодекса).

Указанное решение принимается, если налоговый долг возник в результате неуплаты денежного обязательства и/или пени, определенных налогоплательщиком в налоговых декларациях или уточняющих расчетах, подаваемых контролирующему органу в установленные Кодексом сроки при следующих условиях:

не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока его уплаты;

отсутствуют обязательства государства по возврату такому налогоплательщику ошибочно и/или излишне уплаченных им денежных обязательств.

«Негативное влияние накопления налогового долга заключается в снижении финансирования социально важных программ, углублении трансформационного кризиса и связанной с ним атмосферы социальной неопределенности и общего недовольства населения», - добавили в налоговой.

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