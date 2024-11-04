В ГНС разъяснили вопрос взыскания налогового долга без решения суда

Для недобросовестных налогоплательщиков контролирующим органам предоставлено право осуществлять взыскание средств за счет наличных средств, принадлежащих такому налогоплательщику, или средств со счетов такого налогоплательщика в банках по решению руководителя контролирующего органа без обращения в суд.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило вопрос взыскания налогового долга без решения суда.

Пунктом 16.1.4 ст. 16 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) определено, что налогоплательщик обязан уплачивать налоги и сборы в сроки и в размерах установленных настоящим Кодексом.

В ведомстве отметили, что для недобросовестных налогоплательщиков контролирующим органам предоставлено право осуществлять взыскание средств за счет наличных средств, принадлежащих такому налогоплательщику, и/или средств со счетов такого налогоплательщика в банках по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа без обращения в суд (пункт 95.5 статьи 95 Кодекса).

Указанное решение принимается, если налоговый долг возник в результате неуплаты денежного обязательства и/или пени, определенных налогоплательщиком в налоговых декларациях или уточняющих расчетах, подаваемых контролирующему органу в установленные Кодексом сроки при следующих условиях:

не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока его уплаты;

отсутствуют обязательства государства по возврату такому налогоплательщику ошибочно и/или излишне уплаченных им денежных обязательств.

«Негативное влияние накопления налогового долга заключается в снижении финансирования социально важных программ, углублении трансформационного кризиса и связанной с ним атмосферы социальной неопределенности и общего недовольства населения», - добавили в налоговой.

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