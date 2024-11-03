На Дніпропетровщині громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 1,3 млрд грн

Орендар регулярно порушував законодавство, не сплачуючи повну орендну плату та здійснюючи діяльність без необхідних дозволів.

На Дніпропетровщині прокуратура повернула Глеюватській територіальній громаді майже 31 га землі водного фонду вартістю понад 1,3 млрд грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Земельна ділянка для рибогосподарських потреб перебувала в оренді у фізичної особи. Проте орендар систематично порушував вимоги чинного законодавства: не сплачував орендну плату у повному обсязі та здійснював діяльність без відповідної правової підстави.

Діючи на захист інтересів держави, прокуратура звернулася до суду з позовом, який задоволено в повному обсязі.

Наразі судове рішення виконано, земельну ділянку повернуто у власність територіальної громади.

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