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На Дніпропетровщині громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 1,3 млрд грн

13:09, 3 листопада 2024
Орендар регулярно порушував законодавство, не сплачуючи повну орендну плату та здійснюючи діяльність без необхідних дозволів.
На Дніпропетровщині громаді повернули земельну ділянку вартістю понад 1,3 млрд грн
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На Дніпропетровщині прокуратура повернула Глеюватській територіальній громаді майже 31 га землі водного фонду вартістю понад 1,3 млрд грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Земельна ділянка для рибогосподарських потреб перебувала в оренді у фізичної особи. Проте орендар систематично порушував вимоги чинного законодавства: не сплачував орендну плату у повному обсязі та здійснював діяльність без відповідної правової підстави.

Діючи на захист інтересів держави, прокуратура звернулася до суду з позовом, який задоволено в повному обсязі.

Наразі судове рішення виконано, земельну ділянку повернуто у власність територіальної громади.

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прокуратура

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