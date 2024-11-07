Ворог небезпечно модернізував шахеди – чому до правила «двох стін» необхідно додати ще одне

У шахедах, зокрема, почали використовувати термобаричну бойову частину, яка є дуже небезпечною.

Країна-агресорка росія модернізувала ударні БпЛА типу «шахед» та почала масово використовувати на дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень. Про це йдеться у матеріалі Defence Express.

«У випадку підриву термобаричної бойової частини у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше. Вогняна хмара від нього заповнить всю квартиру повністю, в той час, коли від дії осколково-фугасного боєприпасу може врятувати правило "двох стін"», - пишуть там.

Відтак, саме тому до цього відомого правила, що у випадку відсутності можливості перейти в укриття необхідно перебувати у приміщені, яке відділено від вулиці щонайменше двома стінами, радять додати ще одне правило – зачиняти міжкімнатні двері.

«Це дозволить створити умовне розділення приміщень та певною мірою зменшити поширення термобаричної суміші по всій квартирі», - пишуть у Defence Express.

Але, у будь-якому випадку, наголошується, що найкращим варіантом убезпечити себе все одно є лише перебування в укритті.

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