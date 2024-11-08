У підконтрольному ДМС ДП «Документ», яке займається питаннями паспортів, із 171 співробітників – 29 осіб з інвалідністю, частина з яких набула цього статусу під час війни

У ДП «Документ» також повідомили, що із 171 співробітника 29 мають статус особи з інвалідністю.

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У держпідприємстві «Документ», яке входить до сфери управління Державної міграційної служби, станом на кінець жовтня 2024 року працює 171 чоловік. З них 75 – заброньовано.

При цьому статус особи з інвалідністю мають 29 працівників ДП «Документ». За 2022-2024 роки статус особи з інвалідністю набули 11 осіб.

Також ДП «Документ» відкрито 8 філій, де працюють понад 200 працівників. Отже, працівники ДП «Документ» регулярно здійснюють закордонні відрядження протягом 2022-2024 року.

При цьому кількість таких відряджень у ДП «Документ» не повідомили.

Як зазначили у держпідприємстві, регулярні відрядження за кордон здійснюють як керівництво ДП «Документ», так і працівники.

Однак дати і строк, на який здійснювалися ці відрядження керівництвом, і конкретні підстави, у ДП «Документ» не зазначили.

На аналогічний запит «Судово-юридичної газети» Державна міграційна служба поки відповіді не надала, запросивши додатковий час на підготовку.

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