В подконтрольном ГМС ГП «Документ», которое занимается вопросами паспортов, из 171 сотрудников – 29 человек с инвалидностью, часть из которых получили этот статус во время войны

В ГП «Документ» также сообщили, что из 171 сотрудника 29 имеют статус лица с инвалидностью.

В госпредприятии «Документ», входящем в сферу управления Государственной миграционной службы, по состоянию на конец октября 2024 года работает 171 человек. Из них 75 – забронировано.

При этом статус лица с инвалидностью имеют 29 работников ГП «Документ». За 2022-2024 годы статус лица с инвалидностью получили 11 человек.

Также ГП «Документ» открыто 8 филиалов, где работают более 200 работников. Следовательно, работники ГП «Документ» регулярно осуществляют загранкомандировки в течение 2022-2024 года.

При этом количество таких командировок в ГП «Документ» не сообщили.

Как отметили в госпредприятии, регулярные загранкомандировки осуществляют как руководство ГП «Документ», так и работники.

Однако даты и срок, на который осуществлялись командировки руководством, и конкретные основания, в ГП «Документ» не указали.

По аналогичному запросу «Судебно-юридической газеты» Государственная миграционная служба пока ответа не предоставила, запросив дополнительное время на подготовку.

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