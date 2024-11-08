В индустриальных парках Украины уже работают 12 заводов, еще 13 строятся

Это заводы по производству пищевых продуктов, агропереработки, стройматериалов, деревообработки, машиностроения и т.д.

Источник фото: GMK Center

В Украине на базе индустриальных парков уже функционируют 12 заводов, а еще 13 предприятий находятся на этапе строительства и планируются к вводу в эксплуатацию в течение следующего года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский во время Киевского международного экономического форума.

Новые заводы охватывают различные отрасли, в частности производство пищевых продуктов, агропереработку, строительные материалы, деревообработку, машиностроение, производство хозяйственных товаров, бытовой химии и полиграфии.

«Более 100 тысяч м.кв. промышленной недвижимости для релокированных и новых предприятий, почти две сотни мегаватт мощностей по присоединению - это текущий статус развития индустриальных парков», - отметил Кисилевский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина выделила более 300 млн гривен на новые индустриальные парки в трех областях.

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