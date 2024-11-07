ВККС исключила 15 тестовых вопросов для кандидатов в ВАКС и АП ВАКС

Комиссия исключила 15 тестовых вопросов из перечня вопросов анонимного тестирования для кандидатов в Антикорсуд и 15 тестовых вопросов – в его апелляционную палату.

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщили, что исключили 15 тестовых вопросов из перечня вопросов анонимного тестирования по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции и 15 тестовых вопросов по специализации Апелляционной палаты ВАКС для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей этих судов. Такое решение приняла Комиссия 6 ноября.

С актуальным перечнем тестовых вопросов можно ознакомиться в рубрике «Анонимное тестирование» подраздела «Конкурс для кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявлен 23.11.23 (ПРОДОЛЖАЕТСЯ)» подраздела «Конкурс на должность судьи» раздела «Деятельность» официального вебсайта Комиссии или по ссылкам:

- список вопросов анонимного тестирования общих знаний в сфере права для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда;

- перечень вопросов анонимного тестирования общих знаний в области права для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

- список вопросов анонимного тестирования по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей;

- список вопросов анонимного тестирования по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», тестирование на IQ (когнитивные способности) в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судов апелляционных судов 5 ноября 2024 потерпело крах.

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