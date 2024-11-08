«Ваша дочь попала в ДТП» — в Винницкой области мошенник выманил у пенсионерки более 200 тысяч гривен

Злоумышленник действовал по популярной телефонной схеме «Ваша дочь попала в ДТП» и нуждается в лечении на которое необходимы средства.

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В Винницкой области сообщено о подозрении злоумышленнику, завладевшему всеми сбережениями пенсионерки. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Указывается, что ранее судимый 27-летний мужчина работал по популярной телефонной схеме «Ваша дочь попала в ДТП» и нуждается в лечении, на которое необходимы средства.

В дальнейшем к потерпевшей пришел подозреваемый, которому пожилая женщина отдала все сбережения – 5100 долларов и 8 тысяч гривен.

После получения средств мужчина скрылся с места совершения преступления, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Правоохранители задержали рецидивиста в Черкасской области. Во время неотложного обыска по месту проживания фигуранта у него изъяты мобильные телефоны, денежные средства и банковские карты.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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