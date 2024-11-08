Практика судов
  1. В Украине

«Ваша дочь попала в ДТП» — в Винницкой области мошенник выманил у пенсионерки более 200 тысяч гривен

07:35, 8 ноября 2024
Злоумышленник действовал по популярной телефонной схеме «Ваша дочь попала в ДТП» и нуждается в лечении на которое необходимы средства.
«Ваша дочь попала в ДТП» — в Винницкой области мошенник выманил у пенсионерки более 200 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области сообщено о подозрении злоумышленнику, завладевшему всеми сбережениями пенсионерки. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Указывается, что ранее судимый 27-летний мужчина работал по популярной телефонной схеме «Ваша дочь попала в ДТП» и нуждается в лечении, на которое необходимы средства.

В дальнейшем к потерпевшей пришел подозреваемый, которому пожилая женщина отдала все сбережения – 5100 долларов и 8 тысяч гривен.

После получения средств мужчина скрылся с места совершения преступления, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Правоохранители задержали рецидивиста в Черкасской области. Во время неотложного обыска по месту проживания фигуранта у него изъяты мобильные телефоны, денежные средства и банковские карты.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура ДТП мошенник Винница аферисты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В подконтрольном ГМС ГП «Документ», которое занимается вопросами паспортов, из 171 сотрудников – 29 человек с инвалидностью, часть из которых получили этот статус во время войны

В ГП «Документ» также сообщили, что из 171 сотрудника 29 имеют статус лица с инвалидностью.

Кто из кандидатов на должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей признан добропорядочным и проходит дальше

На одну должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей уже точно будет новый конкурс.

Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси