«Ваша донька потрапила у ДТП» — на Вінниччині шахрай виманив у пенсіонерки понад 200 тисяч гривень

Зловмисник діяв за популярною телефонною схемою «Ваша донька потрапила у ДТП» і потребує лікування на яке необхідно кошти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині повідомлено про підозру зловмиснику, який заволодів усіма заощадженнями пенсіонерки. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Вказується, що раніше судимий 27-річний чоловік працював за популярною телефонною схемою «Ваша донька потрапила у ДТП» і потребує лікування на яке необхідно кошти.

У подальшому до потерпілої прийшов підозрюваний, якому літня жінка віддала всі заощадження – 5100 доларів та 8 тисяч гривень.

Після отримання коштів, чоловік зник з місця вчинення злочину, розпорядившись ними на власний розсуд.

Правоохоронці затримали рецидивіста у Черкаській області. Під час невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання фігуранта у нього вилучено мобільні телефони, грошові кошти та банківські картки.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.