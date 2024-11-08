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«Ваша донька потрапила у ДТП» — на Вінниччині шахрай виманив у пенсіонерки понад 200 тисяч гривень

07:35, 8 листопада 2024
Зловмисник діяв за популярною телефонною схемою «Ваша донька потрапила у ДТП» і потребує лікування на яке необхідно кошти.
«Ваша донька потрапила у ДТП» — на Вінниччині шахрай виманив у пенсіонерки понад 200 тисяч гривень
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На Вінниччині повідомлено про підозру зловмиснику, який заволодів усіма заощадженнями пенсіонерки. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Вказується, що раніше судимий 27-річний чоловік працював за популярною телефонною схемою «Ваша донька потрапила у ДТП» і потребує лікування на яке необхідно кошти.

У подальшому до потерпілої прийшов підозрюваний, якому літня жінка віддала всі заощадження –  5100 доларів та 8 тисяч гривень.

Після отримання коштів, чоловік зник з місця вчинення злочину, розпорядившись ними на власний розсуд.

Правоохоронці затримали рецидивіста у Черкаській області. Під час невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання фігуранта у нього вилучено мобільні телефони, грошові кошти та банківські картки.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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