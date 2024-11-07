ВККС виключила 15 тестових питань для кандидатів до ВАКС та АП ВАКС

Комісія виключила 15 тестових питань із переліку питань анонімного тестування для кандидатів до Антикорсуду та 15 тестових питань – до його апеляційної палати.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України повідомили про те, що виключили 15 тестових питань із переліку питань анонімного тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції та 15 тестових питань зі спеціалізації Апеляційної палати ВАКС для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів цих судів. Таке рішення прийняла Комісія 6 листопада.

З актуальним переліком тестових питань можна ознайомитися в рубриці «Анонімне тестування» підрозділу «Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошений 23.11.23 (ТРИВАЄ)» підрозділу «Конкурс на посаду судді» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії або за посиланнями:

- перелік питань анонімного тестування загальних знань у сфері права для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;

- перелік питань анонімного тестування загальних знань у сфері права для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

- перелік питань анонімного тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів;

- перелік питань анонімного тестування зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», тестування на IQ (когнітивні здібності) у межах конкурсу на 550 вакантних посад судів апеляційних судів 5 листопада 2024 року зазнало краху.

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