В індустріальних парках України вже працюють 12 заводів, ще 13 будуються

Це заводи з виробництва харчових продуктів, агропереробки, будматеріалів, деревообробки, машинобудування тощо.

Джерело фото: GMK Center

В Україні на базі індустріальних парків вже функціонують 12 заводів, а ще 13 підприємств знаходяться на етапі будівництва і плануються до введення в експлуатацію протягом наступного року. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський під час Київського міжнародного економічного форуму.

Нові заводи охоплюють різноманітні галузі, зокрема виробництво харчових продуктів, агропереробку, будівельні матеріали, деревообробку, машинобудування, виробництво господарських товарів, побутової хімії та поліграфії.

«Понад 100 тисяч м.кв. промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств, майже дві сотні мегават потужностей по приєднанню – це поточний статус розвитку індустріальних парків», — зазначив Кисилевський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна виділила понад 300 млн гривень на нові індустріальні парки в трьох областях.

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