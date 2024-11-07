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Враг опасно модернизировал шахеды – почему к правилу «двух стен» необходимо добавить еще одно

18:14, 7 ноября 2024
В шахедах, в частности, начали использовать термобарическую боевую часть, которая является очень опасной.
Враг опасно модернизировал шахеды – почему к правилу «двух стен» необходимо добавить еще одно
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Страна-агрессорка россия модернизировала ударные БпЛА типа «шахед» и начала массово использовать на дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений. Об этом говорится в материале Defence Express.

«В случае подрыва термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия гораздо сложнее. Огненное облако от него заполнит всю квартиру полностью, в то время, когда от действия осколочно-фугасного боеприпаса может спасти правило двух стен», - пишут там.

Поэтому именно к этому известному правилу, что в случае отсутствия возможности перейти в укрытие необходимо находиться в помещении, которое отделено от улицы по меньшей мере двумя стенами, советуют добавить еще одно правило – закрывать межкомнатные двери.

«Это позволит создать условное разделение помещений и в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси по всей квартире», - пишут в Defence Express.

Но, в любом случае, подчеркивается, что наилучшим вариантом обезопасить себя все равно является только пребывание в укрытии.

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война шахеды

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