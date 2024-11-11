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«Щоденна реальність» для українців – Борель, який прибув з візитом в Україну, зустрів ранок в укритті

09:54, 11 листопада 2024
Жозеп Боррель приїхав у Київ з п'ятим візитом після початку повномасштабного вторгнення росії.
«Щоденна реальність» для українців – Борель, який прибув з візитом в Україну, зустрів ранок в укритті
Джерело фото: Жозеп Боррель / Х
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В Україну 9 листопада з візитом прибув високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель. Це вже п’ятий його візит з початку повномасштабного вторгнення рф і останній на посаді головного дипломата ЄС.

11 листопада Жозеп Боррель зустрів ранок у Києві в укритті та підкреслив, що для українців це «щоденна реальність» з моменту повномасштабного вторгнення рф.

«Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення росії», - написав він.

Джерело фото: Жозеп Боррель / Х

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