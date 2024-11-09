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Жозеп Боррель приїхав з п'ятим візитом до Києва

10:49, 9 листопада 2024
Боррель заявив про важливість підтримки України в останньому візиті як високого представника ЄС.
Жозеп Боррель приїхав з п'ятим візитом до Києва
Джерело фото: Х/Josep Borrell Fontelles
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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з п'ятим візитом після початку повномасштабного вторгнення Росії. У своєму повідомленні у соцмережі X він зазначив, що цей візит є його останнім на посаді високого представника ЄС.

«Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом упродовж мого мандата і залишиться на першому місці на порядку денному ЄС», – сказав Боррель.

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Київ ЄС

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