Жозеп Боррель приїхав з п'ятим візитом до Києва

Боррель заявив про важливість підтримки України в останньому візиті як високого представника ЄС.

Джерело фото: Х/Josep Borrell Fontelles

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з п'ятим візитом після початку повномасштабного вторгнення Росії. У своєму повідомленні у соцмережі X він зазначив, що цей візит є його останнім на посаді високого представника ЄС.

«Підтримка ЄС України була моїм особистим пріоритетом упродовж мого мандата і залишиться на першому місці на порядку денному ЄС», – сказав Боррель.

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