Жозеп Боррель приехал с пятым визитом в Киев

Боррель заявил о важности поддержки Украины в последнем визите в качестве высокого представителя ЕС.

Источник фото: Х/Josep Borrell Fontelles

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с пятым визитом после начала полномасштабного вторжения России. В своем сообщении в соцсети X он отметил, что этот визит является его последним на посту высокого представителя ЕС.

«Поддержка ЕС Украины была моим личным приоритетом на протяжении моего мандата и останется на первом месте в повестке дня ЕС», - сказал Боррель.

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