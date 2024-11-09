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Жозеп Боррель приехал с пятым визитом в Киев

10:49, 9 ноября 2024
Боррель заявил о важности поддержки Украины в последнем визите в качестве высокого представителя ЕС.
Жозеп Боррель приехал с пятым визитом в Киев
Источник фото: Х/Josep Borrell Fontelles
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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с пятым визитом после начала полномасштабного вторжения России. В своем сообщении в соцсети X он отметил, что этот визит является его последним на посту высокого представителя ЕС.

«Поддержка ЕС Украины была моим личным приоритетом на протяжении моего мандата и останется на первом месте в повестке дня ЕС», - сказал Боррель.

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Киев ЕС

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