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У КМВА пояснили, з чим була пов’язана повітряна тривога вранці 11 листопада

10:12, 11 листопада 2024
У Києві та низці областей повідомляли про екстрені відключення світла.
У КМВА пояснили, з чим була пов’язана повітряна тривога вранці 11 листопада
Джерело фото: КМДА
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У Повітряних Силах вранці 11 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. Згодом у ДТЕК повідомили про превентивні екстрені відключення світла, які застосовуються за вказівкою Укренерго.

Як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, біля третьої години ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли і носії ракет «Кинджал» Міг-31К.

«Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана із атакою ударних БпЛА збройних сил рф», - повідомили у КМВА.

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Київ війна світло

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