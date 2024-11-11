В КГВА объяснили, с чем была связана воздушная тревога утром 11 ноября

В Киеве и ряде областей сообщали об экстренных отключениях света.

Источник фото: КГГА

В Воздушных Силах утром 11 ноября была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Впоследствии в ДТЭК сообщили о превентивных экстренных отключениях света, применяемых по указанию Укрэнерго.

Как отметили в Киевской городской военной администрации, около трех часов ночи враг поднял в воздух около десятка самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Впоследствии взлетели и носители ракет «Кинжал» Миг-31К.

«Именно с этими угрозами была связана утренняя воздушная тревога. К счастью, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились. Тем временем в течение ночи в Киеве четыре с половиной часа продолжалась воздушная тревога, связанная с атакой ударных БпЛА вооруженных сил рп», - сообщили в КГВА.

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