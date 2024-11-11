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В ТЦК 16-летних парней просят подписать «согласие гражданина на военную службу» – адвокат объяснил для чего

09:18, 11 ноября 2024
По словам адвоката, это письменное согласие на проведение психологических исследований, а не прохождение военной службы.
В ТЦК 16-летних парней просят подписать «согласие гражданина на военную службу» – адвокат объяснил для чего
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При регистрации в ТЦК и СП 16-летних юношей просят подписать согласие гражданина на военную службу, а также заполнить бланк социального паспорта о семье. Среди вопросов – средний доход семьи, место работы и проживания родителей, жилищные условия, судимости, кредиты. Как пишет ТСН, об этом сообщила мать одного из подростков, а в комментариях под ее публикацией написало много обезпокоенных родителей. Женщина также показала фото бланка, который выдают.

Источник фото: мама одного из подростков / ТСН

Адвокат в комментарии СМИ пояснила, что по действующему законодательству, ежегодно в течение января-марта юноши, которым в соответствующий год исполняется 17 лет, подлежат взятию на военный учет призывников ТЦК и СП по месту жительства.

Для этого ТЦК и СП образуются призывные комиссии, которые организуют прохождение допризывниками ВЛК для определения степени пригодности к военной службе. А также прохождение ими профессионально-психологического отбора. За ним дается оценка психологической пригодности кандидатов к видам деятельности, прогноз успешности их дальнейшей профессиональной деятельности во время прохождения военной службы и выполнения заданий по назначению по соответствующим психологическим методикам.

В результате выносится заключение о профессионально-психологической пригодности кандидата, составляется письмо изучения кандидата.

По словам адвоката, методические рекомендации психологического отбора призывников были утверждены еще в 2016 году и опубликованы на сайте Министерства обороны.

«Что касается такого документа, как «формуляр удостоверения согласия гражданина на военную службу относительно выполнения им мероприятий профессионально-психологического изучения», то исходя из его содержания и формулировки, это является письменным согласием на проведение таких психологических исследований, а не на прохождение военной службы», - объяснила адвокат.

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ТЦК

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