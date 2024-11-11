У ТЦК 16-річних хлопців просять підписати «згоду громадянина на військову службу» – адвокат пояснив для чого

За словами адвоката, це письмова згода на проведення психологічних досліджень, а не на проходження військової служби.

При реєстрації в ТЦК та СП 16-річних юнаків просять підписати «згоду громадянина на військову службу», а також заповнити бланк соціального паспорта про сім’ю. Серед питань — середній дохід сім’ї, місце роботи і проживання батьків, житлові умови, судимості, кредити. Як пише ТСН, про це повідомила мати одного із підлітків, а у коментарях під її публікацією написало багато стурбованих батьків. Жінка також показала фото бланка, який видають.

Джерело фото: мама одного із підлітків / ТСН

Адвокатка в коментарі медіа пояснила, що за чинним законодавством, щороку протягом січня-березня юнаки, яким у відповідний рік виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників ТЦК та СП за місцем проживання.

Для цього ТЦК та СП утворюються призовні комісії, які організовують проходження допризовниками ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. А також проходження ними професійно-психологічного відбору. За ним надається оцінка психологічної придатності кандидатів до видів діяльності, прогноз успішності їх подальшої професійної діяльності під час проходження військової служби та виконання завдань за призначенням за відповідними психологічними методиками.

У результаті виноситься висновок про професійно-психологічну придатність кандидата, складається лист вивчення кандидата.

За словами адвокатки, методичні рекомендації психологічного відбору призовників були затверджені ще у 2016 році та опубліковані на сайті Міністерства оборони.

«Щодо такого документу, як “формуляр засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно-психологічного вивчення”, то виходячи з його змісту та формулювання, це є письмовою згодою на проведення таких психологічних досліджень, а не на проходження військової служби», — пояснила адвокатка.

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