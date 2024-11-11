«Ежедневная реальность» для украинцев – прибывший с визитом в Украину Борель встретил утро в укрытии

Жозеп Боррель приехал в Киев с пятым визитом после начала полномасштабного вторжения россии.

Источник фото: Жозеп Боррель / Х

В Украину 9 ноября с визитом прибыл высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель. Это уже пятый его визит с начала полномасштабного вторжения рф и последний на должности главного дипломата ЕС.

11 ноября Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии и подчеркнул, что для украинцев это «ежедневная реальность» с момента полномасштабного вторжения рф.

«Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения россии», – написал он.

Источник фото: Жозеп Боррель / Х

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