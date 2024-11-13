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Суд скасував спецдозволи на користування чотирма родовищами глини на Закарпатті

21:07, 13 листопада 2024
Апеляційний суд підтвердив скасування дозволів на розробку глини на Закарпатті через порушення на аукціонах.
Суд скасував спецдозволи на користування чотирма родовищами глини на Закарпатті
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Прокуратура домоглася скасування спеціальних дозволів на розробку чотирьох родовищ глини в Закарпатській області. Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення першої інстанції, яким визнано недійсними результати аукціонів, договори купівлі-продажу та самі дозволи на користування надрами. Як повідомила Київська міська прокуратура скасовано спеціальні дозволи на розробку чотирьох родовищ глини в Закарпатській області.  

Скасування торкнулося дозволів на видобуток глини на Зняцівській, Нижньокоропецькій, Оноцькій та Чабанівській ділянках. Розслідування виявило, що учасники аукціонів узгоджували дії для досягнення бажаного результату, що порушує умови чесної конкуренції.

Відповідно до рішення суду, ці землі повернуть у користування Держгеонадрам, що дозволить передати їх добросовісним надрокористувачам згідно з чинним законодавством.

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прокуратура Київ Закарпаття

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