Суд отменил спецразрешения на пользование четырьмя месторождениями глины на Закарпатье

Апелляционный суд подтвердил отмену разрешений на разработку глины на Закарпатье из-за нарушений на аукционах.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура добилась отмены специальных разрешений на разработку четырех месторождений глины в Закарпатской области. Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение первой инстанции, которым признаны недействительными результаты аукционов, договоры купли-продажи и сами разрешения на пользование недрами. Как сообщила Киевская городская прокуратура, отменены специальные разрешения на разработку четырех месторождений глины в Закарпатской области.

Отмена коснулась разрешений на добычу глины на Зняцивском, Нижнекоропецком, Оноцком и Чабановском участках. Расследование выявило, что участники аукционов согласовывали действия для достижения желаемого результата, что нарушает условия честной конкуренции.

Согласно решению суда, эти земли вернут в пользование Госгеонедрам, что позволит передать их добросовестным недропользователям согласно действующему законодательству.

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