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У Рівному двоє чоловіків за 2 тисячі доларів підпалювали автівки військових — їх судитимуть

10:07, 15 листопада 2024
Грошей за виконане завдання їм не заплатили.
У Рівному двоє чоловіків за 2 тисячі доларів підпалювали автівки військових — їх судитимуть
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У Рівному судитимуть паліїв автівок військовослужбовців. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що раніше судимі чоловіки в одному з Telegram-каналів отримали замовлення на підпали автівок військовослужбовців. За це їм обіцяли 2000 доларів.

«Вночі 15 липня цього року в дворі багатоквартирного будинку по вулиці Кулика і Гудачека у Рівному зловмисники облили легкозаймистою речовиною та підпалили мікроавтобус Volkswagen T4, а наступної ночі – кросовер Hyundai SantaFe. Обидва автомобілі належали військовим ЗСУ і використовувались для відсічі збройної агресії рф», — йдеться у повідомленні.

Особи зловмисників оперативно встановили і їх затримали. Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Грошей за виконане завдання їм не заплатили.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Рівненського району, яким інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

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