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В Ровно двое мужчин за 2 тысячи долларов поджигали машины военных — их будут судить

10:07, 15 ноября 2024
Денег за выполненную задачу им не заплатили.
В Ровно двое мужчин за 2 тысячи долларов поджигали машины военных — их будут судить
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В Ровно будут судить поджигателей автомобилей военнослужащих. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что ранее судимые мужчины в одном из Telegram-каналов получили заказы на поджоги автомобилей военнослужащих. За это им обещали 2000 долларов.

«Ночью 15 июля этого года во дворе многоквартирного дома по улице Кулика и Гудачека в Ровно злоумышленники облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли микроавтобус Volkswagen T4, а на следующую ночь – кроссовер Hyundai SantaFe. Оба автомобиля принадлежали военным ВСУ и использовались для отражения вооруженной агрессии рф», — говорится в сообщении.

Личности злоумышленников оперативно установили и задержали их. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Денег за выполненную задачу им не заплатили.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Ровенского района, которым инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.114-1, ч. 2 ст.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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