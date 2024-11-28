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Мінімальний розмір допомоги по безробіттю — кому підвищили виплати

22:37, 28 листопада 2024
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зріс від 2500 до 3600 грн для деяких категорій населення.
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю — кому підвищили виплати
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В Україні збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Нові правила діють з 1 жовтня 2024 року.

Як повідомили в уряді, мінімальний розмір допомоги по безробіттю зріс від 2500 до 3600 грн для деяких категорій населення. Це рішення зафіксували постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19 вересня 2024 року № 74.

Нововведення стосуються:

  • людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1500 грн;
  • людей, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2500 грн;
  • внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів про страховий стаж, та отримували до підвищення 2500 гривень.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишився незмінним — 1500 грн.

Таку допомогу отримує молодь до 35 років, яка не має страхового стажу.

А також особи, звільнені за окремими статтями трудового законодавства: систематичне невиконання обов’язків без поважних причин, прогул, крадіжки за місцем роботи тощо.

Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку — не більше 360 к. дн.

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