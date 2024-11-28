Минимальный размер пособия по безработице — кому повысили выплаты

В Украине увеличился минимальный размер пособия по безработице. Новые правила действуют с 1 октября 2024 года.
Как сообщили в правительстве, минимальный размер пособия по безработице вырос от 2500 до 3600 грн для некоторых категорий населения. Это решение было зафиксировано постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19 сентября 2024 года № 74.
Нововведения касаются:
Минимальный размер пособия по безработице остался неизменным – 1500 грн.
Такую помощь получает молодежь до 35 лет, не имеющая страхового стажа.
А также лица, уволенные по отдельным статьям трудового законодательства: систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин, прогул, кражи по месту работы и т.п.
Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а лицам предпенсионного возраста не более 360 к. дн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.