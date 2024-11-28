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Минимальный размер пособия по безработице — кому повысили выплаты

22:37, 28 ноября 2024
Минимальный размер пособия по безработице вырос от 2500 до 3600 грн для некоторых категорий населения.
Минимальный размер пособия по безработице — кому повысили выплаты
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В Украине увеличился минимальный размер пособия по безработице. Новые правила действуют с 1 октября 2024 года.

Как сообщили в правительстве, минимальный размер пособия по безработице вырос от 2500 до 3600 грн для некоторых категорий населения. Это решение было зафиксировано постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19 сентября 2024 года № 74.

Нововведения касаются:

  • людей, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного и получали до повышения 1500 грн;
  • людей, которые работали не менее 7 месяцев до наступления безработицы и получали до повышения 2500 грн;
  • внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов о страховом стаже, и получавших до повышения 2500 гривен.

Минимальный размер пособия по безработице остался неизменным – 1500 грн.

Такую помощь получает молодежь до 35 лет, не имеющая страхового стажа.

А также лица, уволенные по отдельным статьям трудового законодательства: систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин, прогул, кражи по месту работы и т.п.

Во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а лицам предпенсионного возраста не более 360 к. дн.

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