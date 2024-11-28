Годность к военной службе мужчин от 17 до 25 лет смогут устанавливать без медосмотра – Минобороны внесло изменения в положение о ВВК

ВВК сможет принимать постановления без медосмотра – Минобороны установило новый порядок ВВК для мужчин-призывников.

Оценка годности к военной службе сможет проводиться без медицинского осмотра мужчин от 17 до 25 лет. Соответствующие изменения Минобороны внесло приказом 686 в Положение о военно-врачебной экспертизе. Изменения вступили в силу в ноябре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», относительно украинских мужчин, которым исполнилось 16 лет, данные о местожительстве и месте пребывания, оцифрованный образ лица, сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание и другие будут вносить автоматически в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Соответствующие изменения были утверждены в августе постановлением Кабмина №932. Речь идет о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. О целях указанных изменений ранее подробно писала «Судебно-юридическая газета».

Если раньше Реестр военнообязанных «Оберег» «не видел» данные об отдельных мужчинах, которые по тем или иным причинам никогда не становились на военный учет и не посещали ТЦК, то теперь соответствующий пробел исправят путем автоматической передачи данных из других реестров. Если мужчина получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Согласно постановлению Кабмина №932 эти данные из Демографического реестра будут автоматически «перетекать» в Реестр «Оберег», поэтому ТЦК сможет «видеть всех».

«Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы» - ранее объяснила содержание изменений заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Кроме того, она отметила, что ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет в качестве призывников без посещения ТЦК и медицинской комиссии. «Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВВК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

Таким образом, установление лиц и проверка сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах будет осуществляться автоматически путем электронного информационного взаимодействия между электронными ресурсами.

Постановление ВЛК без медосмотра

Приказом Минобороны №686, среди прочего, в новой редакции изложен раздел о медицинском осмотре призывников и допризывников.

Так, установлено, что во время военного положения медицинское освидетельствование призывников и допризывников проводится с учетом положений пунктов 8, 18 Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, утвержденного постановлением Кабмина от 16 августа 2024 № 932.

Также изменениями в Положение о ВВК установлено, что в случаях, определенных пунктами 8, 18 Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, утвержденного постановлением КМУ №932, медицинское освидетельствование призывников (допризывников) не проводится, лабораторные и инструментальные исследования не выполняются.

Оценка состояния здоровья и годности к военной службе проводится в соответствии с графой I Расписания болезней на основании представленных на рассмотрение документов и данных, имеющихся в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

В таких случаях постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о непригодности к военной службе призывника оформляется справкой военно-врачебной комиссии в трех экземплярах, которая не подлежит утверждению штатной ВЛК. После текста постановления ВЛК обязательно указывается: «Постановление ВВК принято без проведения медицинского осмотра согласно Порядку реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, утвержденном постановлением КМУ от 16 августа 2024 №932».

Напомним, п. 18 Порядка реализации экспериментального проекта предусматривает, что взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, сведения о которых передано в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с учетом требований пунктов 9-17 настоящего Порядка, производится без прохождение медицинского осмотра, кроме случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка (т.е. кроме особенностей для граждан, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью, или имеющих тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания и т.д.).

Напомним, что в этих пунктах 9-17 говорится о проверке действительности военно-учетного документа путем электронного информационного взаимодействия Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов при подаче мужчинами от 18, находящихся за пределами Украины, документов в обособленное подразделение для оформления паспорта, а также об оформлении паспорта мужчинам от 18 до 25 лет, относительно которых отсутствует запись в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Следовательно, мужчин 16–25 лет, согласно экспериментальному проекту, будут ставить на учет автоматически без прохождения медосмотра. Однако если мужчины 16–25 лет имеют инвалидность или тяжелые заболевания, они должны подать документы об этом на рассмотрение военно-врачебной комиссии.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны внесло изменения в Положение о ВВК, согласно которым отныне признаны негодными военнообязанные и военнослужащие не исключаются из военного учета. Эти изменения вступают в противоречие со статьей 37 закона о воинской обязанности и военной службе.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии годности мужчин к военной службе в Реестр «Оберег».

Автор: Наталя Мамченко

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