Муниципальные паркинги в Киеве стали бесплатными для защитников и защитниц

Для защитников и защитниц муниципальные паркинги стали бесплатными. Такая функция станет возможной, если подтвердить свой статус в приложении.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно зашерить удостоверение участника боевых действий (УБД) в приложении Киев Цифровой с Дією, а затем нажать «Начать парковку». Одно из условий – парковок на месяц должно быть не более пяти.
Чтобы пошерте копию через Дію, нужно проверить удостоверение ветерана в приложении и активирован ли Дія.Підпис.
Если у Дії до сих пор нет удостоверения ветерана, его можно добавить:
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