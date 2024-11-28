Муниципальные паркинги в Киеве стали бесплатными для защитников и защитниц

Одно из условий – парковок на месяц должно быть не более пяти.

Для защитников и защитниц муниципальные паркинги стали бесплатными. Такая функция станет возможной, если подтвердить свой статус в приложении.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зашерить удостоверение участника боевых действий (УБД) в приложении Киев Цифровой с Дією, а затем нажать «Начать парковку». Одно из условий – парковок на месяц должно быть не более пяти.

Чтобы пошерте копию через Дію, нужно проверить удостоверение ветерана в приложении и активирован ли Дія.Підпис.

Если у Дії до сих пор нет удостоверения ветерана, его можно добавить:

Пролистайте все документы в Дії и нажмите Добавить документ. Выберите Удостоверение ветерана, разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение. Подождите документ в Дії.

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