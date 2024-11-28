Практика судов
  1. В Украине

Муниципальные паркинги в Киеве стали бесплатными для защитников и защитниц

16:11, 28 ноября 2024
Одно из условий – парковок на месяц должно быть не более пяти.
Муниципальные паркинги в Киеве стали бесплатными для защитников и защитниц
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для защитников и защитниц муниципальные паркинги стали бесплатными. Такая функция станет возможной, если подтвердить свой статус в приложении.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зашерить удостоверение участника боевых действий (УБД) в приложении Киев Цифровой с Дією, а затем нажать «Начать парковку». Одно из условий – парковок на месяц должно быть не более пяти.

Чтобы пошерте копию через Дію, нужно проверить удостоверение ветерана в приложении и активирован ли Дія.Підпис.

Если у Дії до сих пор нет удостоверения ветерана, его можно добавить:

  1. Пролистайте все документы в Дії и нажмите Добавить документ.
  2. Выберите Удостоверение ветерана, разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение.
  3. Подождите документ в Дії.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ушедшие в СЗЧ военные должны вернуться до 1 января – Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дезертиры и военные, ушедшие в СЗЧ, должны вернуться на службу до 1 января 2025 для сохранения выплат.

Военный сбор с зарплат вырастет до 5% – Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов

Для кого военный сбор останется на уровне 1,5% – Президент подписал закон о повышении налогов.

Годность к военной службе мужчин от 17 до 25 лет смогут устанавливать без медосмотра – Минобороны внесло изменения в положение о ВВК

ВВК сможет принимать постановления без медосмотра – Минобороны установило новый порядок ВВК для мужчин-призывников.

«Слив» информации из государственных реестров станет тяжким преступлением – в Раде вернулись к рассмотрению ранее забракованного законопроекта

Верховная Рада возвращается к законопроекту, которым вводится 8 лет лишения свободы за распространение данных из государственных реестров.

Основатель Facebook Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго

Представитель Meta сказал, что Цукерберг «благодарен» за приглашение на ужин.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва