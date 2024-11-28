До конца суток будут применять 4 очереди отключений света одновременно, – Укрэнерго

В Укрэнерго обновили информацию об отключении света.

В Укрэнерго сообщили, что 28 ноября объем мер ограничения будет вынужденно увеличен — до конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В Укрэнерго добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

«Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях», - говорится в сообщении.

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