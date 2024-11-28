До кінця доби застосовуватимуть 4 черги відключень світла одночасно, – Укренерго

В Укренерго оновили інформацію про відключення світла.

В Укренерго повідомили, що 28 листопада обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений — до кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В Укренерго додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», - йдеться у повідомленні.

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