Муніципальні паркінги в Києві стали безкоштовними для захисників та захисниць

Одна з умов – паркувань на місяць має бути не більше п'яти.

Для захисників та захисниць муніципальні паркінги в Києві стали безкоштовними. Така функція стане можливою, якщо підтвердити свій статус у застосунку.

Щоб скористатися послугою, потрібно зашерити посвідчення учасника бойових дій (УБД) у міському застосунку Київ Цифровий з Дією, а потім натиснути «Почати паркування». Одна з умов – паркувань на місяць має бути не більше п'яти.

Аби пошерити копію через Дію, потрібно перевірити посвідчення ветерана у застосунку та чи активований Дія.Підпис.

Якщо у Дії досі немає посвідчення ветерана, його можна додати:

Прогортайте всі документи в Дії та натисніть Додати документ. Виберіть Посвідчення ветерана, надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Зачекати документ у Дії.

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