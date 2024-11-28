Практика судів
  1. В Україні

Муніципальні паркінги в Києві стали безкоштовними для захисників та захисниць

16:11, 28 листопада 2024
Одна з умов – паркувань на місяць має бути не більше п'яти.
Муніципальні паркінги в Києві стали безкоштовними для захисників та захисниць
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для захисників та захисниць муніципальні паркінги в Києві стали безкоштовними. Така функція стане можливою, якщо підтвердити свій статус у застосунку.

Щоб скористатися послугою, потрібно зашерити посвідчення учасника бойових дій (УБД) у міському застосунку Київ Цифровий з Дією, а потім натиснути «Почати паркування». Одна з умов – паркувань на місяць має бути не більше п'яти.

Аби пошерити копію через Дію, потрібно перевірити посвідчення ветерана у застосунку та чи активований Дія.Підпис.

Якщо у Дії досі немає посвідчення ветерана, його можна додати:

  1. Прогортайте всі документи в Дії та натисніть Додати документ.
  2. Виберіть Посвідчення ветерана, надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.
  3. Зачекати документ у Дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Придатність до військової служби чоловіків від 17 до 25 років зможуть встановлювати без медогляду – Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК

ВЛК зможе приймати постанови без медогляду – Міноборони встановило новий порядок ВЛК для хлопців-призовників.

«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.

Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго

Представник Meta сказав, що Цукерберг «вдячний» за запрошення на вечерю.

Вища рада правосуддя призначила 21 дисциплінарного інспектора – список інспекторів та хто та як за них голосував

Дисциплінарними інспекторами Служби дисциплінарних інспекторів ВРП призначені помічники суддів, адвокати, науковці, представники НАЗК та НАБУ, а також співробітники Вищої ради правосуддя.

Постанови ВЛК обласних ТЦК оскаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку – які зміни внесло Міноборони про Положення про ВЛК

Окрім того, що визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку, Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК стосовно порядку оскарження постанов ВЛК, визначення ступеню придатності та формування складу ВЛК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва