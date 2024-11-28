Придатність до військової служби чоловіків від 17 до 25 років зможуть встановлювати без медогляду – Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК

ВЛК зможе приймати постанови без медогляду – Міноборони встановило новий порядок ВЛК для хлопців-призовників.

Оцінка придатності до військової служби зможе проводитися без медичного огляду чоловіків від 17 до 25 років. Відповідні зміни Міноборони внесло наказом 686 до Положення про військово-лікарську експертизу. Зміни набули чинності у листопаді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», щодо українських хлопців, яким виповнилося 16 років дані про місце проживання та місце перебування, відцифрований образ обличчя, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання та інші будуть вносити автоматично до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» .

Відповідні зміни були затверджені у серпні постановою Кабміну №932. Йдеться про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Якщо раніше Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» «не бачив» дані про окремих чоловіків, які з тих чи інших причин ніколи не ставали на військовий облік і не відвідували ТЦК, то тепер відповідну прогалину виправлять шляхом автоматичної передачі даних з інших реєстрів. Якщо чоловік отримував паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, то дані про нього обов’язково є у Демографічному реєстрі. Відповідно до постанови Кабміну №932 ці дані з Демографічного реєстру автоматично «перетікатимуть» до Реєстру «Оберіг», тому ТЦК зможе «бачити всіх».

«Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мінʼюста і Адміністрації Державної прикордонної служби» - раніше пояснила зміст змін заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім того, вона зазначила, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії. «Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС.

Таким чином, встановлення осіб та перевірка відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів буде здійснюватися автоматично – шляхом електронної інформаційної взаємодії між електронними ресурсами.

Постанова ВЛК без медогляду

Наказом Міноборони №686, серед іншого, у новій редакції викладено розділ щодо медичного огляду призовників і допризовників.

Так, встановлено, що під час воєнного стану медичний огляд призовників і допризовників проводиться з урахуванням положень пунктів 8, 18 Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 16 серпня 2024 року №932.

Також змінами до Положення про ВЛК встановлено, що у випадках, визначених пунктами 8, 18 Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ №932, медичний огляд призовників (допризовників) не проводиться, лабораторні та інструментальні дослідження не виконуються.

Оцінка стану здоров'я та придатності до військової служби проводиться відповідно до графи I Розкладу хвороб на підставі поданих на розгляд документів та даних, наявних в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У таких випадках постанова ВЛК районних, міських ТЦК та СП про непридатність до військової служби призовника оформляється довідкою військово-лікарської комісії у трьох примірниках, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК. Після тексту постанови ВЛК обов'язково зазначається: «Постанова ВЛК прийнята без проведення медичного огляду згідно з Порядком реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 16 серпня 2024 року №932».

Нагадаємо, п. 18 Порядку реалізації експериментального проекту передбачає, що взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, відомості про яких передано в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів з урахуванням вимог пунктів 9-17 цього Порядку, проводиться без проходження медичного огляду, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку (тобто, крім особливостей для громадян, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю, або які мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання тощо).

Нагадаємо, що в цих пунктах 9-17 йдеться про перевірку дійсності військово-облікового документа шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта при поданні чоловіками від 18, які перебувають за межами України, документів до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта, а також про оформлення паспорту чоловікам від 18 до 25 років, стосовно яких відсутній запис в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Отже, чоловіків 16–25 років, відповідно до експериментального проекту, будуть ставити на облік автоматично, без проходження медогляду. Однак, якщо чоловіки 16–25 років мають інвалідність чи тяжкі захворювання, вони повинні подати документи про це на розгляд військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Міноборони внесло зміни до Положення про ВЛК, за якими відтепер визнані непридатними військовозобов’язані та військовослужбовці не виключаються з військового обліку. Ці зміни входять у суперечність зі статтею 37 закону про військовий обов’язок та військову службу.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 листопада прийняла за основу законопроект 12066, який дозволяє автоматичну передачу даних про стан придатності чоловіків до військової служби до Реєстру «Оберіг».

Автор: Наталя Мамченко

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