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Андрій Сибіга назвав чотири кроки для досягнення «миру через силу»

21:49, 28 листопада 2024
Голова МЗС України Андрій Сибіга закликав союзників переосмислити колективну стратегію оборони.
Андрій Сибіга назвав чотири кроки для досягнення «миру через силу»
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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28 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що концепція досягнення «миру через силу» включає чіткі ключові елементи. Про це він сказав під час дискусії зі студентами та викладачами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвяченій 80-й річниці його заснування.

Глава МЗС наголосив, що Україна платить найвищу ціну за розв’язану Росією війну. За його словами, понад 1000 днів російської повномасштабної агресії є свідченням недієвості сучасної міжнародної системи та запізнілості критично важливих рішень.

Андрій Сибіга закликав союзників переосмислити колективну стратегію оборони та перейти від політики реактивності та запізнілості до політики швидких рішучих кроків, спрямованих на досягнення миру через силу.

 «Концепція досягнення «миру через силу» включає чіткі ключові елементи. По-перше, це безкомпромісне дотримання територіальної цілісності та суверенітету України. По-друге, суворе дотримання принципу «нічого про Україну без України». По-третє, запрошення України до вступу в НАТО. По-четверте, повне зняття обмежень на постачання Україні озброєння, а також на використання цього озброєння по території агресора, а саме проти військових цілей на території Росії», – наголосив міністр.

Глава МЗС підкреслив важливість довгострокових рішень союзників, які дозволяють Україні здійснювати стратегічне планування, враховуючи ситуацію на полі бою та показники українського бюджету.

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Андрій Сибіга

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