Андрей Сибига назвал четыре шага для достижения «мира через силу»

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал союзников переосмыслить коллективную стратегию обороны.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

28 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что концепция достижения «мира через силу» включает в себя четкие ключевые элементы. Об этом он сказал в ходе дискуссии со студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, посвященной 80-летию его основания.

Глава МИД подчеркнул, что Украина платит самую высокую цену за развязанную Россией войну. По его словам, более 1000 дней российской полномасштабной агрессии является свидетельством недействительности современной международной системы и запоздалости критически важных решений.

Андрей Сибига призвал союзников переосмыслить коллективную стратегию обороны и перейти от политики реактивности и запоздалости к политике быстрых решительных шагов, направленных на достижение мира через силу.

«Концепция достижения «мира через силу» включает в себя четкие ключевые элементы. Во-первых, это бескомпромиссное соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины. Во-вторых, строгое соблюдение принципа «ничего об Украине без Украины». В-третьих, приглашение Украины к вступлению в НАТО. В-четвертых, полное снятие ограничений на поставку Украине вооружения, а также использование этого вооружения по территории агрессора, а именно против военных целей на территории России», – подчеркнул министр.

Глава МИД подчеркнул важность долгосрочных решений союзников, позволяющих Украине осуществлять стратегическое планирование, учитывая ситуацию на поле боя и показатели украинского бюджета.

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