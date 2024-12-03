Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще один дитячий вагон

Укрзалізниця запускає модернізований дитячий купейний вагон на маршруті Дніпро – Трускавець.

Фото: UNICEF

Укрзалізниця оголосила про старт продажу квитків на новий модернізований дитячий купейний вагон, який буде курсувати у складі поїзда №41/42 Дніпро – Трускавець. Перший рейс із Дніпра відбудеться вже 5 грудня.

Як і попередні вагони цього типу, новий вагон спеціально обладнаний для комфорту дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків. Діти до 5 років подорожують безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Усередині вагона пасажирів чекають бізіборди з рухомими елементами, інтерактивні ігри та навчально-розважальні матеріали. Для найменших пасажирів передбачено спеціальні манежі, а також безпечні поручні і збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

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