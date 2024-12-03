Укрзализныця открыла продажу билетов на еще один детский вагон

Укрзализныця запускает модернизированный детский купейный вагон на маршруте Днепр - Трускавец.

Фото: UNICEF

Укрзализныця объявила о старте продажи билетов на новый модернизированный детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №41/42 Днепр - Трускавец. Первый рейс из Днепра состоится уже 5 декабря.

Как и предыдущие вагоны этого типа, новый вагон специально оборудован для комфорта детей в возрасте от 0 до 8 лет и их родителей. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно и не требуют отдельного билета.

Внутри вагона пассажиров ждут бизиборды с подвижными элементами, интерактивные игры и учебно-развлекательные материалы. Для самых маленьких пассажиров предусмотрены специальные манежи, а также безопасные поручни и увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.

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