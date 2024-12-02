Как будут выключать свет 3 декабря – Укрэнерго обновило графики

Компания «Укрэнерго» обнародовала новые графики отключения электроэнергии на вторник, 3 декабря. Отключения будут осуществляться в одну или две очереди.
Согласно обновленному графику, для бытовых потребителей ограничения будут такими:
Для промышленных предприятий и бизнеса ограничения мощностей будут действовать с 06:00 до 22:00.
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