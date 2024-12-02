Украинцам за рубежом придется вернуть 1000 гривен зимней еПоддержки – Денис Шмыгаль

Шмыгаль: Оформление зимней еПоддержки за рубежом проверят, средства придется позже вернуть.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о проверках получателей помощи в рамках зимней программы «еПоддержка». Граждане, которые оформили выплаты за пределами страны, будут обязаны их вернуть.

«Людей, которые этим будут злоупотреблять (оформлять помощь из-за границы - ИФ-У), может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами», - отметил Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

Премьер подчеркнул, что программа направлена исключительно на поддержку граждан, находящихся в Украине.

Заявители декларируют свое пребывание в стране, а после этого проводится проверка через реестры, геолокацию и другие программные инструменты, чтобы подтвердить их присутствие на территории Украины.

Напомним, что с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1000 грн зимней еПоддержки. Только в первый день программы «еПоддержка» более 2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен.

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