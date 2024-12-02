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Українцям за кордоном доведеться повернути 1000 гривень зимової єПідтримки – Денис Шмигаль

18:49, 2 грудня 2024
Шмигаль: Оформлення зимової єПідтримки за кордоном перевірять, кошти доведеться пізніше повернути.
Українцям за кордоном доведеться повернути 1000 гривень зимової єПідтримки – Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив про перевірки отримувачів допомоги в рамках зимової програми «єПідтримка». Громадяни, які оформили виплати за межами країни, будуть зобов’язані їх повернути.

«Людей, які цим зловживатимуть (оформлятимуть допомогу з-за кордону - ІФ-У), може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами», – зазначив Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

Прем'єр наголосив, що програма спрямована виключно на підтримку громадян, які перебувають в Україні.

Заявники декларують своє перебування в країні, а після цього проводиться перевірка через реєстри, геолокацію та інші програмні інструменти, щоб підтвердити їхню присутність на території України.

Нагадаємо, що з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки. Тільки у перший день програми «єПідтримка» більше 2 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень.

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гроші Денис Шмигаль

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