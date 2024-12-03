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Пенсійне забезпечення працівників прокуратури — у ПФ нагадали особливості

23:50, 3 грудня 2024
Працівники прокуратури мають право на призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності, а члени їх сімей — на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Пенсійне забезпечення працівників прокуратури — у ПФ нагадали особливості
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості пенсійного забезпечення працівників прокуратури.

Працівники прокуратури мають право на призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності, а члени їх сімей — на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII «Про прокуратуру».

ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ 

Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Офісу Генерального прокурора, а також особи, звільнені з прокурорських посад органів прокуратури за станом здоров’я, у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією органу прокуратури, в якому особа обіймає посаду, або у зв’язку із скороченням кількості прокурорів, у зв’язку з обранням їх на виборні посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Ветеранам війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугу років, така пенсія призначається незалежно від того, чи працювали вони в органах прокуратури перед зверненням за призначенням пенсії. 

Прокурори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. 

Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах. 

ПО ІНВАЛІДНОСТІ 

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. 

Пенсія працівників прокуратури обчислюється у розмірі 60 відсотків від суми місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. 

Максимальний розмір пенсії працівників прокуратури (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. 

Прокурорам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором. 

У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї прокурора або слідчого, які були на його утриманні на момент смерті (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), за наявності у померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім’ї, 70 відсотків — на двох і більше членів сім’ї.  

Документи для призначення пенсії можна подати онлайн — за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. 

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