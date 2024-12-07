У поліції пояснили, що таке економічне насильство та які його ознаки

Економічне насильство — це прихована, але не менш небезпечна форма впливу, яка може руйнувати життя людини. Це одна з форм насильства в родині, коли кривдник свідомо маніпулює фінансами з метою нашкодити іншій людині та порушити її права.
У патрульній поліції Одеської області пояснили, як проявляється економічне насильство та як його розпізнати.
Прояви:
• умисне позбавлення речей, майна або коштів, або їх пошкодження;
• заборона навчатись/працювати;
• примушення до жебрацтва.
Основними ознаками економічного насильства у родині є відмова у доступі до фінансів, інтенсивний моніторинг витрат, вимагання повернути кошти, які були витрачені на потреби подружжя. Крім цього, ознаки можуть бути наступними:
• брудний і пошкоджений одяг;
• недотримання гігієни;
• відсутність їжі, іграшок, книжок тощо;
• уникання однолітків (для дитини);
• безсоння, втомлений і хворий вигляд;
• невідповідність розумових здібностей віковим нормам (для дитини).
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